После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человекКоммерсантъ 09:44

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

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