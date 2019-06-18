Происшествия

Суд арестовал 15 участников массовой драки в ЧемодановкеРИА Новости 04:16

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов. "В течение дня будут рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще 13", — добавил он.
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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.
ТАСС03:17

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Подозреваемых по «чемодановскому» делу арестовали на 2 месяца

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
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Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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