Суд арестовал 15 участников массовой драки в ЧемодановкеРИА Новости 04:16

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.

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Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов. "В течение дня будут рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще 13", — добавил он.

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