Происшествия
Суд арестовал 15 участников массовой драки в ЧемодановкеРИА Новости 04:16
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов. "В течение дня будут рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще 13", — добавил он.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.ТАСС03:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Здоровье
В Челябинске в два раза увеличилось число артроскопических операций на суставах
Обновлено в 06:27
Общество
Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами
Обновлено в 04:45
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Политика
«Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен
ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Купюры «Банка приколов» сбывают в Финляндии
Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов".
Обновлено в 06:20
Происшествия
Число пропавших детей и подростков в России снизилось почти на треть
Число пропавших детей и подростков в России за последние пять лет снизилось почти на треть.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Сын Алибасова забрал отца из больницы
Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского
Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
Действующий контракт Рэшфорда с МЮ истекает летом 2020 года, но клуб намерен заблаговременно продлить соглашение.
Обновлено в 03:13
Игры
Nintendo выпустит мобильную Dr. Mario World в начале июля
Компания Nintendo анонсировала дату выхода мобильной версии головоломки Dr. Mario World. Игра выйдет на iOS и Android 10 июля.
Обновлено в 02:32
Футбол
Агент Бэйла назвал мусором слухи о желании «Баварии» арендовать игрока
Ранее СМИ сообщали, что мюнхенцы планируют арендовать 29-летнего валлийца летом в связи с уходом хавбеков Арьена Роббена и Франка Рибери .
Обновлено вчера в 06:18
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа
Эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера наряду с ограниченным тиражом обеспечивают Supra A90 Edition поистине коллекционный статус.
Обновлено в 04:55
Общество
МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.
Обновлено в 01:50
Происшествия
На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.
Обновлено в 06:00
Общество
Госдума приняла закон о правовом статусе паломника
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
Обновлено в 05:59
Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика
Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов
Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Транспорт
Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа
Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа после сбоя, который произошел в начале июня.
Обновлено в 05:46
Интернет
Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году
Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.
Обновлено в 06:43
Происшествия
СКР начал третью проверку после обращения к Путину
Следственное управление СКР по Калужской области начало проверку после того, как на «Прямую линию» с президентом России поступило обращение от калужанина-ветерана боевых действий.
Обновлено в 06:42
Технологии
Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей
Представитель оператора добавил, что за время пилотного проекта – с марта 2019 года – «Мегафон» провел 60 рассылок, после все пропавшие были найдены.
Обновлено в 06:05
Общество
Ямал возглавил рейтинг регионов по благосостоянию семей
Выяснилось, что в среднестатистической российской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, после таких затрат в виде прожиточных минимумов на всех четверых, максимально возможный остаток составляет 44,3 тысячи рублей.
Обновлено в 02:09
Здоровье
Жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
Обновлено в 05:24