Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в ЧемодановкеГазета.Ru 03:57

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали.

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Суд в Пензе арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, сообщает ТАСС. Как сообщили в суде, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

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