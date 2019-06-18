Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в ЧемодановкеКоммерсантъ 03:38

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда. Напомним, в ночь на 14 июня в Чемодановке произошел конфликт между русским и цыганским населением. В результате погиб один житель села.

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

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