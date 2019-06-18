По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человекREGNUM 05:17

Пятнадцать фигурантов уголовного дела о массовой драке в пензенском селе Чемодановка помещены под стражу. Решение об аресте принял Первомайский районный суд города Пензы, передает 18 июня телеканал «360». Подозреваемые проведут под арестом два месяца.

По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек

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