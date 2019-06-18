Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человекКоммерсантъ 09:44

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
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По делу о конфликте в Чемодановке арестованы 28 человек

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Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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