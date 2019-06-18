Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человекКоммерсантъ 09:44
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
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Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе игрока олимпийской сборной Бразилии
«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейры Мурило.
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Космос
На Марсе произошел мощный взрыв
Обновлено в 11:06
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Киану Ривза потребовали признать человеком года
Обновлено в 08:43
Политика
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Технологии
«Ленэнерго» запустило онлайн-сервис для подключения к электросетям
ПАО "Ленэнерго" в тестовом режиме запустило "корпоративную геоинформационную систему" (КГИС), которая, должна сократить время технологического присоединения к сетям.
Обновлено в 10:54
Футбол
Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве
Обновлено в 07:23
Религия
Мэр Высокинский назвал три площадки для опроса за храм
Обновлено в 09:27
Экономика
Utair продаст 50% сервисной компании UTG для погашения долгов
Компания Utair продаст 50% сервисной компании UTG для расчета с долгами. По данным главы авиаперевозчика, деньги будут выплачены банкам.
Обновлено в 06:56
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Авто
Новейший гиперкар Aston Martin назовут Valhalla
Известная китайская компания объявила о скором выходе нового гиперкара Valhalla, который приятно удивит своей производительностью и передним расположением мотора.
Обновлено в 08:00
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Обновлено в 08:34
Авто
Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа
Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
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Обновлено в 08:54
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Спорт
Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира
Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Общество
В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров
По правилам, при введении чрезвычайной ситуации, например из-за жары, запрещено посещать леса, а тем более разводить огонь.
Обновлено в 10:29
Происшествия
СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Общество
Умерла старейшая жительница Европы
В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Жертвами землетрясения в Китае стали 12 человек
Крупное землетрясение произошло в Китае в понедельник вечером 17 июня, около 17:55 по московскому времени.
Обновлено в 01:52
Здоровье
Минздрав предложил создать единый регистр доноров костного мозга
Министерство здравоохранения начало разработку поправок в закон об охране здоровья граждан, предусматривающих создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК).
Обновлено в 04:12