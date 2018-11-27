Политика

Суд арестовал командира задержанного в Азовском море катера «Бердянск»
РБК
11:54

Суд в Симферополе назначил два месяца ареста украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера «Бердянск», который задержали 25 ноября при нарушении государственной границы России в Керченском проливе, пишет «РИА Новости».
РБК11:54

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Суд Крыма арестовал 15 украинских моряков, задержанных а Керченском проливе

Эхо Москвы16:01

Суд арестовал 12 украинских моряков за нарушение границы РФ

ТАСС11:50

Суд Симферополя арестовал 12 украинских моряков

Коммерсантъ11:39

Суд в Симферополе отправил под арест 12 моряков с задержанных украинских кораблей

ИА Крыминформ11:28

Раненых украинских моряков арестовали на два месяца

Известия13:21

В Крыму арестовали 12 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

РИА Новости11:57

Основные моменты из хронологии событий от ФСБ России

RT на русском12:19
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Политика

Порошенко заявил, что запрашивал разговор с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе пытался выйти на связь с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:01
Политика

Белый дом: Трамп и Путин проведут переговоры на саммите G20

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут двусторонние переговоры на саммите G20 в Аргентине.
Обновлено в 16:02
Политика

СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
Обновлено в 15:48
Политика

Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину

Посольство направило в МИД Украины ноту с просьбой дать объяснение "массового" недопуска россиян, а также прекратить "дискриминационные действия" украинских пограничников.
Обновлено в 15:59
Политика

Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования

Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 14:35
Политика

Телеведущий Брилев подтвердил наличие у него британского подданства

Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.
Обновлено в 14:51
Политика

Китай пригрозил США жёсткими мерами в случае повышения пошлин

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президента США Дональд Трамп заявил о возможном повышении пошлин на китайские товары с 1 января 2019 года.
Обновлено в 15:15
Политика

Путин вручил государственные награды в Кремле

Президент России вручил более 40 государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Появилось видео переброски Су-27 с помощью вертолета

Вертолет Ми-26 перебросил 15-тонный истребитель Су-27, взяв его на внешнюю подвеску. Уникальные кадры опубликовали пользователей соцсетей.
Обновлено в 15:36
Политика

Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян

Венгрия отказала США в экстрадиции двух граждан России, которых Вашингтон подозревает в торговле оружием.
Обновлено в 14:38
Политика

Спикер гордумы Екатеринбурга не поддержал высказывание депутата о СМИ

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание в адрес журналистов депутата от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова.
Обновлено в 15:19
Политика

Жители Туниса протестуют против визита принца Саудовской Аравии

Жители Туниса вышли на улицы в знак протеста против визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 27 ноября Anadolu.
Обновлено в 14:04
Политика

Болтон объяснил отказ от прослушивания записи с убийством Хашукджи

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, почему не слушал запись, на которой зафиксирован момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания

Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В передали для проведения летных испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ильюшин».
Обновлено в 15:53
Политика

Трамп не намерен увольнять спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять спецпрокурора по расследованию "российского вмешательства" Роберта Мюллера, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 15:58
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