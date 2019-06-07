Политика
Суд Украины арестовал российские «Русланы»Газета.Ru 13:39
В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
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Спорт
Россия разгромила Португалию в Лиге наций по волейболу
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Американский военный корабль попытался протаранить российский эсминец. Видео
По имеющимся данным, именно экипаж американского крейсера резко сменил курс, едва не столкнувшись с российским военным морским судном, при этом, по некоторой информации, тарана удалось избежать лишь чудом – расстояние между двумя кораблями в критический момент составило порядка 15 метров.
Обновлено в 09:57
Кино
Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года
Обновлено в 04:27
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин считает Зеленского хорошим актером
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%
Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской начал подготовку к рождению сестры
Сегодня сын фигуриста и Яны Рудковской откровенно признался, что не может дождаться, когда же у него появится младшая сестренка.
Обновлено в 13:00
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре 8 июня
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильной жаре с повышением температуры до +33 °С в субботу, 8 июня.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Аркадий Волож признал ошибку в позиционировании «Яндекс.Телефона»
Аркадий Волож признал, что «Яндекс.Телефон», который начали продавать в декабре 2018 года, был неправильно позиционирован.
Обновлено в 07:10
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Кино
Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе
Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
Обновлено в 10:55
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Армия и оружие
МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*
В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Авто
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
Обновлено в 12:52
Общество
Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20