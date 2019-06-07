Политика

Суд Украины арестовал российские «Русланы»Газета.Ru 13:39

В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинский суд арестовал пять самолётов российской авиакомпании

RT на русском14:00

Суд Украины арестовал российские «Русланы»

Газета.Ru13:39

Украинский суд арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании

ФАН10:27

Украина арестовала российские «Русланы»

Вести.Ru11:02

На Украине сообщили об аресте самолетов российской компании

РБК12:49

Суд в Киеве арестовал российские «Русланы»

РИА Новости10:12

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Взгляд.ру09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:20, Ашберн
Спорт

Россия разгромила Португалию в Лиге наций по волейболу

Обновлено в 11:37
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Американский военный корабль попытался протаранить российский эсминец. Видео

По имеющимся данным, именно экипаж американского крейсера резко сменил курс, едва не столкнувшись с российским военным морским судном, при этом, по некоторой информации, тарана удалось избежать лишь чудом – расстояние между двумя кораблями в критический момент составило порядка 15 метров.
Обновлено в 09:57
Кино

Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года

Обновлено в 04:27
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя

Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Игры

В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа

Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено в 10:01
Политика

Путин считает Зеленского хорошим актером

Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Энергетика

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%

Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Сын Яны Рудковской начал подготовку к рождению сестры

Сегодня сын фигуриста и Яны Рудковской откровенно признался, что не может дождаться, когда же у него появится младшая сестренка.
Обновлено в 13:00
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре 8 июня

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильной жаре с повышением температуры до +33 °С в субботу, 8 июня.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Гаджеты

Аркадий Волож признал ошибку в позиционировании «Яндекс.Телефона»

Аркадий Волож признал, что «Яндекс.Телефон», который начали продавать в декабре 2018 года, был неправильно позиционирован.
Обновлено в 07:10
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

В США оценили модернизированный Ту-22М3М

Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Кино

Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе

Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
Обновлено в 10:55
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Обновлено в 11:47
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Авто

BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7

BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
Обновлено в 12:52
Общество

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное