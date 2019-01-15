Суд Таиланда вынес приговор Насте РыбкеRambler News Service 15 января в 05:22

Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть обвиняемых в нарушении законодательства Таиланда приговорили к условным срокам заключения и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и другие шесть граждан России и Белоруссии признали себя виновными по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде, передает «РИА Новости».

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