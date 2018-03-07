Общество
Право.руСуд США взыскал с Johnson & Johnson $572 млн из-за опиоидов
Суд в Оклахоме обязал американского производителя Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за участие в стимулировании опиоидного кризиса, сообщает CNN. Компания вводила покупателей в заблуждение и тем самым способствовала кризису опиоидов в штате, постановил судья Тад Болкмен.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
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