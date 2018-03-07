Общество

РБКРБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
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Johnson & Johnson поплатится миллионами за опиоидный кризис

Вести.Ru05:59

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

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Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн за стимулирование опиоидного кризиса

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Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

RT на русскомвчера в 19:15

Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США

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Jonson&Johnson обязали выплатить $572 млн по опиоидному делу

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Суд обязал Johnson&Johnson заплатить $572 млн за роль в опиоидном кризисе

ПРАЙМвчера в 16:47
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:31, Вашингтон
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