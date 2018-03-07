Общество
РБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
Ведомостивчера в 17:20
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:31, Вашингтон
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Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
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На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Волкер назвал условие возвращения России к формату G7
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
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Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga появится в продаже в следующем месяце по цене от 1479 и 1609 долларов, а вот T490 и X390 выйдут только в октября по цене от 1129 и 1109 долларов.
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Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
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Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
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Венера может быть пригодна для жизни
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Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
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Telegram выпустит собственную криптовалюту
Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
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Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
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Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас
Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.
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Роструд: В резюме появится новая графа
Замглавы Роструда Денис Васильев заявил «Российской газете», что на портале «Работа в России» в резюме соискателей появится новая графа – «участие в волонтерских программах».
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Первый зампред Хабаровского края попал в видеодорожное происшествие
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Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
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СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
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Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике
Наблюдения за пульсаром PSR B0540-69 в галактике Большое Магелланово облако с помощью нескольких обсерваторий показали, что окружающая его туманность пульсарного ветра постепенно стала увеличивать свою яркость в рентгеновском диапазоне после того, как он в 2011 году испытал внезапное увеличение темпа торможения вращения.
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Скрипачка Линдси Стирлинг дала концерт в виртуальной реальности
Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности.
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Сотовые операторы заглянули в электронный паспорт
Компании предлагают внедрить технологию Mobile ID Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID.
Коммерсантъ 18:42