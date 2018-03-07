Общество

РБКРБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Johnson & Johnson поплатится миллионами за опиоидный кризис

Вести.Ru05:59

Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США

Ведомостивчера в 17:20

Jonson&Johnson обязали выплатить $572 млн по опиоидному делу

Московский Комсомолецвчера в 19:26

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

RT на русскомвчера в 19:15

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

РБКвчера в 20:21

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн за стимулирование опиоидного кризиса

ТАССвчера в 16:45

Суд обязал Johnson&Johnson заплатить $572 млн за роль в опиоидном кризисе

ПРАЙМвчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал на развитие авиации

Вести.Ru 09:54
Армия и оружие

Путин сообщил Эрдогану о новой поставке ЗРК С-400 в Турцию

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что еще одна поставка российских комплексов С-400 по контракту с Анкарой прошла во вторник.
РИА Новости 09:08
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

Военное обозрение 04:22
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Футбол

ЦСКА празднует 108-й день рождения

27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА.
Евро-футбол.ру 04:07
Футбол

В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку

В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.
МК-Спорт 06:42
Политика

Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии

Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Экономика

Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.
РБК 08:51
Технологии

Ростех показал экспортный вариант беспилотника «Корсар»

На авиасалоне МАКС-2019 холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) показал экспортную версию беспилотника «Корсар».
Профиль 09:19
Происшествия

Хабаровские власти объяснили, почему чиновник убрал с дороги радар

Переносной радар для фиксации скорости машин на дорогах был установлен у села Дружба под Хабаровском незаконно, его изъяли после вмешательства в ситуацию первого зампреда правительства региона Владимира Хлапова, сообщил журналистам министр транспорта Валерий Немытов.
РИА Новости 10:50
Космос

«Энергомаш» представит на МАКС-2019 двигатель для полета на Луну

Совершенно секретно 06:42
Музыка

Названы имена победителей MTV Music Awards 2019

Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пруденшал-сентер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси).
REGNUM 01:59
Происшествия

ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру

В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Политика

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Общество

Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.
РБК вчера в 12:50
Происшествия

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Кино

Умерла актриса Людмила Мальцева

Заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов.
РИА Новости 09:40
Здоровье

В России растет число больных диабетом

Как пишет RT, по данным на конец 2018 года диабетиков в России насчитывалось 4,8 миллиона человек, тогда как в 2013 таковых было 3,9 миллиона.
Sport24.ru 07:18
Армия и оружие

США перебросили в Великобританию два бомбардировщика B-2 Spirit

Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
Pravda.Ru 09:46
Армия и оружие

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

RT на русском 04:28
Политика

Санкции против «Северного потока-2» навредят компаниям из США

Компании из США подвергнутся рискам из-за вероятного введения санкций Вашингтона против проекта магистрального газопровода "Северный поток-2", пишет немецкое издание Handelsblatt.
Вести.Финанс 06:28
Происшествия

В Купчино Audi и полицейский автомобиль не поделили дорогу. ФАН-ТВ

ФАН 10:48
Экономика

Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Политика

Появилось видео нестандартной посадки Су-57

Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное