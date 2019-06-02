Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООНГазета.Ru 06:54

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
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Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Известия18:17

Международный суд проведет слушания по иску Украины к России

Московский Комсомолец17:57

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

РИА Новости05:49

В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях

RT на русском06:29

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

ТАСС06:21

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

Коммерсантъ07:27

РФ будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу, - МИД

РЕН ТВ05:39
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Политика

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Общество

В приморскую китовую тюрьму водят экскурсии

Известная в Приморском крае защитница животных Нина Зырянова сообщила о том, что в «китовой тюрьме» в бухте Средней не намерены заниматься реадаптацией косаток и белух.
Обновлено в 19:53
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Школьник умер на зарядке в детском лагере

В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой

Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено в 23:08
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено в 20:08
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Общество

Полиция Голландии снабдила жителей духами с ароматом экстази

В Голландии полиция провинции Северный Брабант раздала жителям духи, для которых характерен запах экстази.
Обновлено в 14:18
Общество

Стали известны самые популярные товары у россиян этой весной

Ранее стало известно, что россияне стали больше беспокоиться о жизни и здоровье своих детей и чаще покупать предметы из так называемой корзины безопасности, писал News.ru.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35.
Обновлено в 21:12
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Происшествия

В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила

Несколько мощных взрывов произошли 1 июня в цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 14:26
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 23:05
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом

Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Экономика

Новосибирцы задолжали по имущественным налогам более 2 млрд рублей

Жители Новосибирской области задолжали по имущественным налогам 2,3 млрд рублей, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы РФ.
Обновлено в 21:58
Здоровье

У женщин и мужчин оказались разные симптомы инфаркта

Кардиологи из США рассказали, что у женщин и мужчин симптомы инфаркта проявляются по-разному, пишет Медикфорум.
Обновлено в 21:29
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный

По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Политика

Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы

Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.
Обновлено в 21:03
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено в 20:43
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