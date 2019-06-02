Суд ООН проведет слушания по иску Украины к РоссииИзвестия 18:17

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Единоборства Кличко высказался о поражении Джошуа Результат боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом не оставил равнодушным бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Экономика Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.

Футбол Гризманн и Неймар хотят в «Барселону» Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».

Происшествия В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.

Энергетика На заправках Сыктывкара подорожало топливо Очередное повышение цен произошло 2 июня. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Экономика Антипинский НПЗ берут в переработку SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.

Общество Специальное конструкторское бюро РАН на Сахалине рискует закрыться В течение длительного времени Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН переживает кризис, что препятствует проектной и научно-исследовательской деятельности.

Армия и оружие Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.

Происшествия Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.

Технологии Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.

Футбол Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин» Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.

Политика Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".

Политика США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.

Происшествия Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.

Спорт Российскую сборную могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года Сборную России могут отстранить от участия в Летних олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.

Шоу-бизнес Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям» В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.

Шоу-бизнес Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.