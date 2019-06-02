Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к РоссииИзвестия 18:17

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях

RT на русском06:29

Международный суд проведет слушания по иску Украины к России

Московский Комсомолец17:57

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

Коммерсантъ07:27

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Известия18:17

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

ТАСС06:21

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

РИА Новости05:49

РФ будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу, - МИД

РЕН ТВ05:39
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Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Обновлено в 16:45
Единоборства

Кличко высказался о поражении Джошуа

Результат боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом не оставил равнодушным бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко.
Обновлено в 19:47
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Политика

Познер попал в базу «Миротворца»

Обновлено в 03:41
Футбол

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Энергетика

На заправках Сыктывкара подорожало топливо

Очередное повышение цен произошло 2 июня. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.
Обновлено в 09:50
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Экономика

Антипинский НПЗ берут в переработку

SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55
Общество

Специальное конструкторское бюро РАН на Сахалине рискует закрыться

В течение длительного времени Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН переживает кризис, что препятствует проектной и научно-исследовательской деятельности.
Обновлено в 19:44
Здоровье

Жена приняла остановку сердца у мужа за храп

Обновлено в 19:31
Армия и оружие

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Технологии

Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
Обновлено в 17:43
Футбол

Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Политика

Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Здоровье

Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Происшествия

Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском

Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Спорт

Российскую сборную могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года

Сборную России могут отстранить от участия в Летних олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Экономика

Граждан расставят по адресам

Исходно, становясь клиентами банка или оформляя какой-то новый продукт, граждане сами предоставляют электронный адрес.
Обновлено в 17:55
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