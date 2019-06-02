Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к РоссииИзвестия 18:17
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Происшествия
Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни
Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера
Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.
Обновлено в 10:57
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Спорт
Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
Обновлено в 03:20
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
Канадский актёр и кинорежиссёр, звезда фильмов «Матрица» и «Скорость» Киану Ривз может стать одним из героев экранизации комиксов «Вечные».
Обновлено в 06:49
Политика
Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове
«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
Обновлено в 13:57
Общество
Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
На первых единых госэкзаменах (ЕГЭ) специалисты Рособрнадзора поймали 141 выпускника со шпаргалками, всех нарушителей выгнали с экзамена, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено вчера в 05:42
Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Здоровье
У женщин и мужчин оказались разные симптомы инфаркта
По словам кардиологов, для женщины симптомами приближающегося инфаркта могут являться насморк, изжога, одышка, боль в руках и челюсти, чувство тревожности и боль в спине.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие
Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения
Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Общество
3 июня в Иркутской области прекращается аналоговое ТВ-вещание
С завтрашнего дня жители Иркутской области, которая вошла вместе с другими регионами России в третий этап перехода на цифровое телевещание, не смогут смотреть обязательные общедоступные телеканалы в аналоговом качестве.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Как продавать «Россию» – спросите на Ставрополье
Племколхоз «Россия» в станице Григорополисской (Новоалександровский городской округ) – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в Ставропольском крае, которое скоро отметит столетие.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Названы три неожиданные причины появления рака кожи
Специалисты американской организации Skin Cancer Foundation назвали три причины появления рака кожи.
Обновлено в 01:11
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты
За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».
Обновлено в 14:30
Общество
Получаем ИНН в Красноярске: места, сроки, стоимость
NGS24.RU разобрался, где и в какие сроки выдают такие свидетельства. А главное — когда у вас их могут потребовать.
Обновлено в 20:01
Космос
Новая планета Солнечной системы получила имя
Обновлено 31 мая в 21:25
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада
Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53