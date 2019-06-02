Суд ООН проведет слушания по иску Украины к РоссииИзвестия 18:17

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

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