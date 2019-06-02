Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к РоссииИзвестия вчера в 18:17

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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В Международном суде ООН в Гааге сегодня начнутся слушанию по делу, инициированному Украиной против России

Эхо Москвы03:00

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Известиявчера в 18:17

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

Коммерсантъвчера в 07:27

В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях

RT на русскомвчера в 06:29

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

ТАССвчера в 06:21

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

РИА Новостивчера в 05:49

РФ будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу, - МИД

РЕН ТВвчера в 05:39
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Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных

Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Обновлено в 03:09
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Политика

Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Обновлено в 01:49
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за отмечания праздника Ураза—Байрам, сообщил департамент транспорта Москвы в Twtter.
Обновлено в 03:36
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

4 июня, в день 30-летия трагедии, из Челябинска отправятся три вагона с южноуральцами, потерявшими близких при взрыве газа у железной дороги.
Обновлено в 03:36
Политика

Юрий Лужков предложил простой способ снабжения Крыма водой

Юрий Лужков считает, что 3-4 кубокилометра из них следует перенаправить в Дон и Волгу, а оттуда по трубопроводу через Керченский пролив в Северо-Крымский канал.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки

Обновлено в 03:33
Экономика

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа.
Обновлено вчера в 18:56
Теннис

Тим рассказал про дурной характер Серены Уильямс

Напомним, в субботу, после вылета с турнира Уильямс отказалась подождать, пока Тим закончит общение с журналистами, и организаторам пришлось досрочно завершить конференцию.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь

Обновлено вчера в 14:00
Общество

Жителям Бурятии предлагают работу с зарплатой в 130 тысяч рублей

Размер предлагаемых зарплат колеблется от 30 до 130 с лишним тысяч рублей.
Обновлено в 02:13
Экономика

ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты клиентов банков

Проект по подтверждению электронной почты клиентов-физлиц реализуется из-за того, что банки часто направляют клиенту сообщения по sms или электронной почте, при этом, если адрес не подтвержден, доступ к банковской тайне может получить злоумышленник.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено в 03:07
Авто

Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Единоборства

Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов

Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории.
Обновлено вчера в 03:12
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