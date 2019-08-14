Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларовВзгляд.ру вчера в 08:50

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Известиявчера в 07:34

Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году

RT на русскомвчера в 07:53

Слушания по аресту «Нафтогазом» активов «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь

ТАССвчера в 07:43

Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

РБКвчера в 10:51

В «Газпроме» назвали дату слушаний по транзитному спору с «Нафтогазом»

РИА Новостивчера в 07:31

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

Интерфакс - Россиявчера в 07:30

Слушания по делу «Нафтогаза» и «Газпрома» пройдут в сентябре 2020 года

РЕН ТВвчера в 07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей

Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 01:41
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле

Обновлено в 05:11
Футбол

«Рубин» оштрафован за исполнение Шароновым обязанностей тренера

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать казанский "Рубин" за исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол

Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.
Обновлено в 04:47
Транспорт

Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер

В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
Обновлено в 02:09
Кино

Нил Бломкамп оставил пост режиссера нового «Робокопа»

Нил Бломкамп объявил в Twitter, что больше не является постановщиком фильма «Возвращение Робокопа» — сиквела/перезапуска франшизы о роботе-полицейском.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь

В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании

Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Финансы

Россияне в I полугодии чаще стали брать кредиты свыше 500 тыс руб

Доля выданных в январе-июне текущего года в РФ потребительских кредитов на сумму более 500 тысяч рублей выросла на 4,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55,1% от общего портфеля таких кредитов, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
Обновлено в 05:59
Общество

При раскопках в Кремле нашли следы крупного пожара

Обновлено в 07:00
Происшествия

Пассажиры аварийного рейса поблагодарили экипаж за плавную посадку

Пассажиры самолета Airbus A321, совершившего жесткую посадку в Раменском районе, рассказали, что пилотам удалось аккуратно посадить лайнер.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Сирийская армия продолжает атаку на южные позиции боевиков в Идлибе

Обновлено 13 августа в 17:24
Армия и оружие

Около 400 военнослужащих из 21 страны стали участниками АрМИ в Бресте

В целом же в соревнованиях, в которых приняли участие около 400 военнослужащих из 21 государства, было разыграно около 100 медалей и кубков.
Обновлено в 07:47
Технологии

Huawei усиливает российский центр разработки

Китайская корпорация Huawei планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок (Research & Development, R&D). До конца 2019 г. компания намерена нанять 500 человек, а в течение пяти лет привлечь к работе в R&D еще более 1000 новых специалистов.
Обновлено вчера в 18:19
Кино

Дочь Брюса Ли порекомендовала Квентину Тарантино заткнуться

Недавно Квентин Тарантино заявил, что Брюс Ли изображен в его новой картине таким же, как и был - самоуверенным.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Эксперт: экипаж севшего в Подмосковье аэробуса действовал ювелирно

Экипаж аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку на поле в Подмосковье, действовал мастерски.
Обновлено в 06:13
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Интернет

«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фотографии

Обновлено в 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное