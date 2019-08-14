Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларовВзгляд.ру вчера в 08:50
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
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Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году
RT на русскомвчера в 07:53
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома
Интерфакс - Россиявчера в 07:30
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