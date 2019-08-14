Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларовВзгляд.ру 08:50
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома
Интерфакс - Россия07:30
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Белореченске женщина бросила малолетнюю дочь в кафе
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено в 15:17
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
Обновлено в 15:05
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче
Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Интернет
В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено в 11:07
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Экономика
Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации
Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.
Обновлено в 17:01
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Кино
Кейт Бланшетт заявила о планах завершить актерскую карьеру
Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», заявила о своем намерении завершить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:22
Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
В Минпросвещения, в свою очередь, настаивают, что документ не нужно было регистрировать в Минюсте: «Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года, как и предыдущий приказ от 2014 года, не направлялся в Министерство юстиции в силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году, о том, что подобные приказы регистрации не подлежат».
Обновлено в 12:59
Транспорт
В Ленобласти готовятся к строительству новой широтной магистрали
Напомним, что по территории Ленобласти пройдет 13,2 км новой трассы (еще 14,2 км — по территории Петербурга).
Обновлено в 08:33
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Ливерпуль — Челси 2:2 (5:4 по пенальти)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Общество
Певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено вчера в 02:15
Авто
АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад
За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50
Футбол
Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.
Обновлено в 13:23
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Ялте уличный артист сломал челюсть священнику на глазах у его сына
По словам мужчины, нападавший оказался уличным артистом. Он набросился на священнослужителя, когда тот гулял с маленьким ребенком.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Наука
Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
Обновлено вчера в 11:20
Культура
В Северной Осетии пройдет симпозиум «Аланика»
Творческий форум "Аланика" проходит в Северной Осетии с 2007 года при поддержке Министерства культуры РФ.
Обновлено в 14:23
Футбол
"Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший гол
Нападающий московского "Торпедо" Иван Сергачев забил невероятный по красоте гол в домашнем матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против курского "Авангарда".
Обновлено в 17:34