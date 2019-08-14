Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларовВзгляд.ру 08:50

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
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Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

РБК10:51

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RT на русском07:53

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

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РИА Новости07:31

Слушания по аресту «Нафтогазом» активов «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь

ТАСС07:43

Слушания по делу «Нафтогаза» и «Газпрома» пройдут в сентябре 2020 года

РЕН ТВ07:24
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Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
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В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

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АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад

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Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную

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В Ялте уличный артист сломал челюсть священнику на глазах у его сына

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В Северной Осетии пройдет симпозиум «Аланика»

Творческий форум "Аланика" проходит в Северной Осетии с 2007 года при поддержке Министерства культуры РФ.
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"Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший гол

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