Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларовВзгляд.ру 08:50
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома
Интерфакс - Россия07:30
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Музыка
Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом
Американская певица Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом под названием Christina Aguilera в честь его 20-летия.
Обновлено в 17:07
Культура
РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»
В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено в 12:33
Здоровье
Врач рассказала о пользе частичного отказа от мяса
Диетолог Лидия Ионова заявила, что снижение количества потребляемого мяса может быть полезно для человека.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7
Symantec блокирует обновления Windows Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы обновлений в процессе установки, сообщает Microsoft на своем сайте.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Политика
Трамп заявил, что потерял до $5 млрд за время работы президентом США
Президент США Дональд Трамп заявил, что «президентская должность обходится ему в целое состояние», сообщает NBC.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми
35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Екатерина и Александр Стриженовы прилетели к старшей дочери в Мексику
Екатерина и Александр Стриженовы вместе с младшей дочерью отправились вслед за любимыми людьми.
Обновлено в 02:30
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Политика
Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников
Экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, об этом заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Политика
Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть
Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес
Экс-жених Пэрис Хилтон сделал тату с гориллой в ее честь
На днях парень вывел с руки тату с ее именем, забив на этом же месте гориллу.
Обновлено в 03:05
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга
Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.
Обновлено в 10:56
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна
В регионе ждут очень сильные осадки и уже объявили штормовое предупреждение.
Обновлено 11 августа в 18:57