Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Происшествия В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Минобороны США на борту В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

Армия и оружие Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Власти Великобритании запретили поставлять подводные аппараты в Россию, об этом говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.

Происшествия Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.

Политика Временным главой Барнаула станет первый заместитель Вячеслав Франк Вячеслав Франк ответил, что «готов» и пообещал сделать всё возможное для того, чтобы не подвести губернатора и жителей Барнаула.

Политика Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.

Происшествия Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Экономика ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.

Авто УАЗ займется разработкой новой платформы «Патриот-2020» По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.

Кино «Поиск» Тимура Бекмамбетова получит сиквел Триллер «Поиск», действие которого разворачивается на экране компьютера, получит сиквел.

Происшествия На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.

Происшествия В Петербурге загорелся рыбный цех В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Космос Во время полёта на Марс космонавт получит максимально допустимую дозу радиации На сегодняшний день существую строгие нормативы относительно максимально допустимой получаемой космонавтами радиации за всё время работы в космосе.

Транспорт Дорога к горнолыжным курортам в Красной Поляне может стать платной Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.

Финансы Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.