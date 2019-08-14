Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларовВзгляд.ру вчера в 08:50
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году
RT на русскомвчера в 07:53
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома
Интерфакс - Россиявчера в 07:30
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Минобороны США на борту
В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Власти Великобритании запретили поставлять подводные аппараты в Россию, об этом говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Политика
Временным главой Барнаула станет первый заместитель Вячеслав Франк
Вячеслав Франк ответил, что «готов» и пообещал сделать всё возможное для того, чтобы не подвести губернатора и жителей Барнаула.
Обновлено в 01:24
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Политика
Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство
На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля
Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 07:57
Экономика
ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank
Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.
Обновлено в 07:26
Авто
УАЗ займется разработкой новой платформы «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
«Поиск» Тимура Бекмамбетова получит сиквел
Триллер «Поиск», действие которого разворачивается на экране компьютера, получит сиквел.
Обновлено в 05:13
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Транспорт
В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах
Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
Daily Post: в Уэльсе 20-летний футболист покончил с собой из-за травм
Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон повесился в гараже собственного дома, сообщает Daily Post.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Космос
Во время полёта на Марс космонавт получит максимально допустимую дозу радиации
На сегодняшний день существую строгие нормативы относительно максимально допустимой получаемой космонавтами радиации за всё время работы в космосе.
Обновлено в 05:06
Транспорт
Дорога к горнолыжным курортам в Красной Поляне может стать платной
Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:43
Интернет
«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фотографии
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
После операции состояние Армена Джигарханяна ухудшилось
Обновлено в 08:15
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07