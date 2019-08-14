Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларовВзгляд.ру 08:50

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
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Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

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