Экономика
Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца на $572 млнRuNews24.ru вчера в 02:37
«Траст» подал в британский суд иск на 700 млн долларов к семье Минца. Суд признал, что семья Минца, возможно, попытается спрятать активы и распорядился запретить владельцу О1 отчуждать их. Если ответчики нарушат данное решение, их ждет уголовное преследование.
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В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
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Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
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Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
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Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
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Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
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Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
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Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
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Экономика
СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере около $5 млрд за утечку данных пользователей соцсети в консалтинговую компанию Cambridge Analytica.
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В центре столицы начинается акция «За справедливость и права граждан»
В центре столицы начинается акция КПРФ "За справедливость и права граждан".
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Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
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О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено вчера в 04:29
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Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 04:19
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Наталья Фриске трогательно поздравила отца с днем рождения
Несколько часов назад Наталья Фриске поздравила своего отца с днем рождения.
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Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека
Два человека погибли и девять получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Карелии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 20:19
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«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги
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В любом случае, стоит всегда помнить, что при любых проблемах со здоровьем обязательно следует проконсультироваться с врачами.
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Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
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Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
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Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
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Турция проводит военную операцию на севере Ирака
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Про сестер Хачатурян поставили спектакль
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По мнению Лопыревой, Бузова является «коммерческим проектом» и не имеет отношения к музыке или искусству.
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Телемост между Россией и Украиной растрогал Симоньян до слез
Телемост, проведенный между РФ и Украиной, смог растрогать Маргариту Симоньян, главного редактора RT, до слез.
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
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Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
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