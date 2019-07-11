Экономика

Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца на $572 млнRuNews24.ru вчера в 02:37

«Траст» подал в британский суд иск на 700 млн долларов к семье Минца. Суд признал, что семья Минца, возможно, попытается спрятать активы и распорядился запретить владельцу О1 отчуждать их. Если ответчики нарушат данное решение, их ждет уголовное преследование.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд 20 августа рассмотрит апелляцию компании Минца по иску «Траста»

РИА Новостивчера в 04:37

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

РБК11 июля в 13:51

Лондонский суд фактически арестовал имущество Минца на $572 млн

Коммерсантъ11 июля в 16:22

Высокий суд Лондона заблокировал имущество Минца и его сыновей на $600 млн

Ведомости11 июля в 14:17

Суд в Лондоне блокировал активы бизнесмена Минца на $572 млн

RT на русском11 июля в 20:23

Банк «Траст» добился запрета на отчуждение Минцем имущества на $572 млн

ТАСС11 июля в 13:44

«Траст» через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн

Forbes11 июля в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Технологии

Специалисты перечислили методы кражи персональных данных

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Экономика

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
Обновлено в 03:00
Экономика

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере около $5 млрд за утечку данных пользователей соцсети в консалтинговую компанию Cambridge Analytica.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

В центре столицы начинается акция «За справедливость и права граждан»

В центре столицы начинается акция КПРФ "За справедливость и права граждан".
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Наталья Фриске трогательно поздравила отца с днем рождения

Несколько часов назад Наталья Фриске поздравила своего отца с днем рождения.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека

Два человека погибли и девять получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Карелии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 20:19
Футбол

«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги

Обновлено вчера в 15:22
Здоровье

Как творог влияет на здоровье почек, объяснили врачи

В любом случае, стоит всегда помнить, что при любых проблемах со здоровьем обязательно следует проконсультироваться с врачами.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым

Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Турция проводит военную операцию на севере Ирака

Обновлено в 05:02
Происшествия

Про сестер Хачатурян поставили спектакль

Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»

По мнению Лопыревой, Бузова является «коммерческим проектом» и не имеет отношения к музыке или искусству.
Обновлено в 05:16
Политика

Телемост между Россией и Украиной растрогал Симоньян до слез

Телемост, проведенный между РФ и Украиной, смог растрогать Маргариту Симоньян, главного редактора RT, до слез.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400

Обновлено в 03:28
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности

Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борис Минц
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное