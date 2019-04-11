Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему мируBFM.ru 02:41
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Внешпромбанка в суде.
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Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
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Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
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Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
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Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
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В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
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Тренер «Вегаса» — о Гусеве: «Понятия не имею, во что это выльется»
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан высказался о возможном появлении в американской команде нападающего СКА Никиты Гусева.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
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Гаджеты
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Новая утечка сообщает, что первым гибким гаджетом китайского производителя станет Mi MIX 4. Xiaomi Mi MIX 4 появился на странице Alipay в Китае, где уже раньше анонса были обнаружены такие топовые устройства, как OPPO Reno, Huawei P30, Mate X. Страница Alipay указывает, что смартфон Mi MIX 4 получит двойной складной дисплей и 60-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:05
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Происшествия
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Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
На третьем заседании Пресненского районного суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был опрошен один из ключевых фигурантов — потерпевший Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Кроссовер Kia по ошибке рассекретили до премьеры
Ожидаем, что Kia рассекретит Habaniro не дожидаясь автосалона в Нью-Йорке, который откроет свои двери 17 апреля.
Обновлено вчера в 07:01
Технологии
На ЭБ-2 НВАЭС-2 начался этап энергопуска
Ввод энергоблока №2 НВАЭС-2 (№7 НВ АЭС) в эксплуатацию планируется до конца 2019 года, после чего Нововоронежская АЭС пополнит бюджет региона более чем на 1 миллиард рублей в качестве налога на имущество в 2020 году.
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Политика
Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в Госдуме
Полностью запретить в России полиэтиленовые пакеты предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено вчера в 15:38
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Кино
Журналисты «Дон-ТР» завоевали Студенческий ТЭФИ
Сотрудники «Дон-ТР» Яна Габазова и Игорь Залунин завоевали Студенческий ТЭФИ. Награду им присудили в номинации «Информационный сюжет».
Обновлено в 03:29
Политика
Новые назначения и увольнения произошли в правительстве Дагестана
Премьер-министр региона Артём Здунов подписал распоряжения о двух назначениях и одном увольнении, передаёт 12 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:45
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Политика
Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:58
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Робота научили сортировать мусор на ощупь
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Футбол
Отец Неймара: «Мой сын не хочет уходить из „ПСЖ“»
Отец нападающего "ПСЖ" Неймара, представляющий интересы игрока, отметил, что форвард останется в парижском клубе.
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