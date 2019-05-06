Футбол
Суд Кокорина и Мамаева. Приговор - 8 маяСпорт-Экспресс 02:30
Коллеги-телевизионщики начинают собираться и сильно удивляются, что подсудимых привезли так рано pic.twitter.com / 5spaXfCw2n – СЭ Футбол РПЛ (@ football_se) May 6, 2019 # КокоринМамаев Пресненский суд, как и вся Россия, отдохнул на первых майских праздниках и возвращается к работе.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Политика
Макрон: Совет Европы нуждается в России
Франция выступает за то, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.
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Происшествия
В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево
По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском суде по уголовному делу о хулиганстве.
Обновлено в 15:21
Игры
В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok
Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено в 14:41
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Александра Стриженова попала в ДТП с детьми
Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич
Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии
Обновлено в 15:49
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Заработали новые правила идентификации в мессенджерах
С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Обновлено в 15:55
Футбол
Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»
Обновлено в 14:19
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Футбол
Тотти: «Спросите у Конте, возглавит ли он „Рому“»
Директор "Ромы" Франческо Тотти в программе Le Iene сообщил, что не знает, станет ли Антонио Конте следующим тренером римского клуба.
Обновлено в 10:53
Политика
Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Происшествия
Аэропорт Шереметьево перешёл в штатный режим работы
Следственные действия на взлётно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево завершены.
Обновлено в 14:54
Происшествия
«Аэрофлот» пообещал компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ100
Правление «Аэрофлота» решило выплатить компенсации всем пассажирам самолета SSJ100, совершившего аварийную посадку в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских решили пожениться
Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено в 15:35
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Обновлено в 05:02
Политика
В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»
Обновлено в 11:57
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Кино
Режиссёры четвёртых «Мстителей» раскрыли несколько секретов «Финала»
Задолго до выхода фильма «Мстители: Финал» в прокат появилась информация, что звезда сериала «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд сыграет в нём какую-то важную роль.
Обновлено в 12:50
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20