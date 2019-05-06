Суд Кокорина и Мамаева. Приговор - 8 маяСпорт-Экспресс 02:30

Коллеги-телевизионщики начинают собираться и сильно удивляются, что подсудимых привезли так рано pic.twitter.com / 5spaXfCw2n – СЭ Футбол РПЛ (@ football_se) May 6, 2019 # КокоринМамаев Пресненский суд, как и вся Россия, отдохнул на первых майских праздниках и возвращается к работе.

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