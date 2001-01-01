Футбол
Суд Кокорина и Мамаева. Live!Спорт-Экспресс 02:30
Олег ШАМОНАЕВ Чем может обернуться требование прокурора о сроках заключения для главных футбольных сидельцев Полтора года для Кокорина и Мамаева.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Футбол
Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»
"Ливерпуль" примет "Барселону" во вторник. В первом матче "сине-гранатовые" одержали крупную победу со счётом 3:0.
Обновлено в 07:27
Политика
ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено в 12:54
Происшествия
Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве
СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте
Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский попросил помощи у раввинов Украины
Избранный президент Владимир Зеленский попросил у Совета раввинов Украины помощи в развитии диалога с жителями Донбасса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:53
Происшествия
Спасатели обнаружили разбившийся в Мексике самолет
Спасатели обнаружили обломки потерпевшего крушения в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601, официально подтверждена гибель 14 человек.
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Хоккей
Эмиль Галимов перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс»
Официальный сайт «Ак Барса» сообщает, что клуб произвел обмен – в Казань в обмен на денежную компенсацию перебирается из «Нефтехимика» Эмиль Галимов.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Игры
В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok
Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров потратит заработанные на гастролях три миллиона на запись альбома, а не на 3-месячного сына
В середине апреля Рапунцель рассказала, что экс-жених уже два месяца не приезжает к их 3-месячному сыну и не присылает деньги на покупку необходимых для ребенка товаров.
Обновлено в 09:28
Кино
Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
Международная касса фильма «Мстители: Финал» на 12-й день проката превысила 2 млрд долларов.
Обновлено в 10:43
Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Происшествия
СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78
На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55