Суд Кокорина и Мамаева. Live!Спорт-Экспресс 02:30

Олег ШАМОНАЕВ Чем может обернуться требование прокурора о сроках заключения для главных футбольных сидельцев Полтора года для Кокорина и Мамаева.

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Футбол Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной» "Ливерпуль" примет "Барселону" во вторник. В первом матче "сине-гранатовые" одержали крупную победу со счётом 3:0.

Политика ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.

Происшествия Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.

Происшествия Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.

Шоу-бизнес Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.

Армия и оружие Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.

Политика Зеленский попросил помощи у раввинов Украины Избранный президент Владимир Зеленский попросил у Совета раввинов Украины помощи в развитии диалога с жителями Донбасса, передает РИА "Новости".

Происшествия Спасатели обнаружили разбившийся в Мексике самолет Спасатели обнаружили обломки потерпевшего крушения в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601, официально подтверждена гибель 14 человек.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Хоккей Эмиль Галимов перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс» Официальный сайт «Ак Барса» сообщает, что клуб произвел обмен – в Казань в обмен на денежную компенсацию перебирается из «Нефтехимика» Эмиль Галимов.

Гаджеты Apple сняла с производства iPhone 6 Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.

Игры В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.

Кино Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Илья Яббаров потратит заработанные на гастролях три миллиона на запись альбома, а не на 3-месячного сына В середине апреля Рапунцель рассказала, что экс-жених уже два месяца не приезжает к их 3-месячному сыну и не присылает деньги на покупку необходимых для ребенка товаров.

Политика Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.

Происшествия СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78 На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".