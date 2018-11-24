Экономика
Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине. Об этом говорится в материалах суда от 20 ноября, размещенных в Едином реестре судебных решений Украины.
ТАССвчера в 07:17
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Энергетика
Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции вниз
Обновлено вчера в 19:22
Экономика
Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары
Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который сравнивает цены на товары на различных интернет-площадках.
Обновлено вчера в 23:10
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках
«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено вчера в 14:04
Финансы
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка
Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино
Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan
Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых
Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
Обновлено вчера в 16:49
Энергетика
«Транснефть» в Приморске летом 2019 года создаст акваполигон
"Транснефть - Порт Приморск" (входит в "Транснефть") планирует создать к июлю 2019 года в Приморске акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению, что даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
В Перми рассказали о планах удвоить несырьевой экспорт
Губернатор края Максим Решетников считает, что у Прикамья есть шанс удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год
Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Красноярские власти намерены привлечь 20 млрд руб на нацпроекты
Правительство Красноярского края планирует привлечь 20 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, сообщил зампред правительства региона Сергей Верещагин на международном инновационном форуме в Железногорске.
Обновлено вчера в 23:43