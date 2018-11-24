Экономика

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине
ТАСС
07:17

Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине. Об этом говорится в материалах суда от 20 ноября, размещенных в Едином реестре судебных решений Украины.
ТАСС07:17

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Киевский суд снял арест с «дочки» Сбербанка на Украине

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Суд в Киеве отменил арест акций украинской «дочки» Сбербанка

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Коммерсантъ08:24

Суд в Киеве снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка

RT на русском08:16

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине

ТАСС07:17
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»

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Регионы попросили Путина исключить рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

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