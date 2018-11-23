Экономика

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине
ТАСС
вчера в 07:17

Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине. Об этом говорится в материалах суда от 20 ноября, размещенных в Едином реестре судебных решений Украины.
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