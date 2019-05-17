Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границуНародные новости 05:29

Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко. Аналогичные дела рассматриваются в отношении украинского депутата Андрея Парубия, премьера Украины Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу

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