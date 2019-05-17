Политика

Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границуНародные новости 05:29

Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко. Аналогичные дела рассматриваются в отношении украинского депутата Андрея Парубия, премьера Украины Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
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Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

РИА Новости07:35

Суд в Киеве открыл дело о запрете на выезд Порошенко и Парубия с Украины

РБК05:36

Суд открыл производство по делу о запрете выезда с Украины Порошенко

RT на русском05:12

Захарова считает «достойным отношением» возможный запрет Порошенко покидать Украину

ТАСС06:14

Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину

URA.Ru05:14

Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину

Газета.Ru05:16

Суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда Порошенко из страны

Известия05:11
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Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Обновлено в 11:12
Политика

Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

Обновлено в 15:42
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:34
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено в 13:20
Политика

ВСУ обстреляли окраины Горловки

Обновлено в 15:09
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»

Обновлено вчера в 16:07
Общество

Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?

Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Политика

Коломойский объяснил возвращение на Украину

По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:40
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 05:57
Игры

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

Ранее разработчики сделали оригинальную версию игры бесплатной и доступной для запуска в окне браузера, теперь же на официальном YouTube-канале появился полноценный анонсирующий ролик новой интерпретации знаменитой песочницы - Minecraft Earth.
Обновлено в 15:00
Технологии

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Роскачестве назвали несколько важных правил.
Обновлено в 03:44
Политика

Пушилин рассказал об ажиотаже на паспорта ДНР

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций пилотами SSJ-100

«Аэрофлот» заявляет о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем рейса SU1492 при заходе на посадку в Шереметьево.
Обновлено в 14:42
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено в 14:30
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Политика

FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов

Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Музыка

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
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