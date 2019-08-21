Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и КлимкинаRT на русском 03:33
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
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Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8
Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:22
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном
Обновлено в 04:45
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
США сообщили о создании подпадавшей под ДРСМД гиперзвуковой ракеты
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Футбол
Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»
Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:02
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге
Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций
Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".
Обновлено в 03:03
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Суд продлил домашний арест топ-менеджеру «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы до 25 ноября продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:19
Авто
Двигатель Aurus применят в малой авиации
На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Орбакайте показала акробатические трюки
Дочь Кристины Орбакайте показала па камеру акробатические трюки, которым недавно научилась.
Обновлено в 05:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Дефолт» с Венсаном Касселем
В YouTube опубликован дублированный трейлер южнокорейского триллера «Дефолт». Российская премьера киноленты состоится 5 сентября.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Атомный подводный ракетный крейсер «Омск» вернулся в Тихоокеанский флот
Атомный подводный ракетный крейсер «Омск» с экипажем из 130 человек прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке после четырехлетнего ремонта с модернизацией.
Обновлено в 05:32
Экономика
Инфляция в России превысит 10 процентов
Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов.
Обновлено в 02:34
Общество
Освободить водителей от некоторых штрафов предложили в России
Народные избранники предложили освободить автомобилистов от административной ответственности за нарушение ПДД в случае, если информация о штрафе с камеры появилась на портале «Госуслуг» позже чем через 10 дней с момента нарушения, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным
20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51