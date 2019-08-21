Политика

Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и КлимкинаRT на русском 03:33

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
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Эксперт оценил решение суда обязать НАБУ открыть дело против Порошенко

RT на русском04:58

Киевский суд обязал завести дело против Порошенко и Климкина

РБК05:40

Суд в Киеве обязал НАБУ возбудить дело против Порошенко и Климкина

Известия04:27

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Коммерсантъ06:06

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Газета.Ru03:29

Суд Киева обязал открыть дело против Порошенко и Климкина по факту злоупотребления властью

ТАСС03:27

На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

РИА Новости02:58
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Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

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Политика

Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:22
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге

Обновлено в 05:35
Общество

Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет

Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном

Обновлено в 04:45
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В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Кино

Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:26
Общество

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

США сообщили о создании подпадавшей под ДРСМД гиперзвуковой ракеты

Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Футбол

Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»

Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:02
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге

Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".
Обновлено в 03:03
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд продлил домашний арест топ-менеджеру «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы до 25 ноября продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:19
Авто

Двигатель Aurus применят в малой авиации

На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Дочь Кристины Орбакайте показала акробатические трюки

Дочь Кристины Орбакайте показала па камеру акробатические трюки, которым недавно научилась.
Обновлено в 05:00
Кино

Вышел трейлер фильма «Дефолт» с Венсаном Касселем

В YouTube опубликован дублированный трейлер южнокорейского триллера «Дефолт». Российская премьера киноленты состоится 5 сентября.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Атомный подводный ракетный крейсер «Омск» вернулся в Тихоокеанский флот

Атомный подводный ракетный крейсер «Омск» с экипажем из 130 человек прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке после четырехлетнего ремонта с модернизацией.
Обновлено в 05:32
Экономика

Инфляция в России превысит 10 процентов

Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов.
Обновлено в 02:34
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Western Digital представила революционный SSD-накопитель для геймеров

Обновлено в 06:02
Общество

Освободить водителей от некоторых штрафов предложили в России

Народные избранники предложили освободить автомобилистов от административной ответственности за нарушение ПДД в случае, если информация о штрафе с камеры появилась на портале «Госуслуг» позже чем через 10 дней с момента нарушения, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес

На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным

20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
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