с чего всё началось

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Как отмечается, речь идет об ограничениях, которые были наложены на Януковича и его окружение в период с 2016 по 2018 год.

Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Политика Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.

Шоу-бизнес Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.

Авто Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.

Футбол Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.

Политика На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Политика Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Наука Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.

Происшествия Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.

Политика В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

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Политика Зеленский выступил против федерализации Украины Санду, в свою очередь, заверила президента Украины, что поддерживает территориальную целостность соседней страны.

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