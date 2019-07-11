Политика
Суд ЕС снял санкции с ЯнуковичаИзвестия 09:52
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Европейская правда».
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Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта
Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Путешествия
Цены на авиабилеты в Крым снизились
Средний чек снизился в цене на 12% на авиаперелеты в Крым и обратно В июле снизилась стоимость авиаперелетов в Крым и обратно, передает пресс-служба Минкурортов РК, ссылаясь на сервис бронирования авиабилетов Biletix.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Здоровье
Названы три признака, сигнализирующие о разрушении печени
Медики перечислили признаки, свидетельствующие о проблемах с печенью.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
В Донбассе впервые при президентстве Владимира Зеленского погибла местная жительница.
Обновлено в 09:56
Авто
Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla
"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Общество
В Москве вскроют ядерный могильник
Обновлено в 09:17
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика
Роскомнадзор наказал сообщество MDK за оскорбление госсимволов РФ
Социальная сеть «ВКонтакте» обязана удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ
«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда
По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Футбол
Кононов объяснил назначение Джикии капитаном «Спартака»
Обновлено в 10:05
Авто
В России подорожали сразу четыре модели Kia
Обновлено в 03:17