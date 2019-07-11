Политика

Суд ЕС снял санкции с ЯнуковичаИзвестия 09:52

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Европейская правда».
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Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Газета.Ru09:38

Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича

РБК09:55

ЕС частично отменил санкции против Януковича и его окружения

Коммерсантъ09:54

В Совфеде оценили отмену судом ЕС санкций против Януковича

RT на русском10:00

Суд Евросоюза снял санкции с Януковича

РИА Новости09:38

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

ТАСС09:31

Суд ЕС отменил старые санкции против Януковича

Интерфакс09:25
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
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СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах

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В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
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Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
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Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

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Латвия выразила России протест из-за салюта

Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
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Путешествия

Цены на авиабилеты в Крым снизились

Средний чек снизился в цене на 12% на авиаперелеты в Крым и обратно В июле снизилась стоимость авиаперелетов в Крым и обратно, передает пресс-служба Минкурортов РК, ссылаясь на сервис бронирования авиабилетов Biletix.
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Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

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Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
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Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

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МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
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Кличко обсудил с Зеленским отставку

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
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Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения

Обновлено в 06:53
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Названы три признака, сигнализирующие о разрушении печени

Медики перечислили признаки, свидетельствующие о проблемах с печенью.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Политика

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

В Донбассе впервые при президентстве Владимира Зеленского погибла местная жительница.
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Космос

Международный экипаж идет на мировой рекорд по скорости облета Земли

Обновлено в 08:02
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Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla

"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
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В Москве вскроют ядерный могильник

Обновлено в 09:17
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Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика

Роскомнадзор наказал сообщество MDK за оскорбление госсимволов РФ

Социальная сеть «ВКонтакте» обязана удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ

«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
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Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда

По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Футбол

Кононов объяснил назначение Джикии капитаном «Спартака»

Обновлено в 10:05
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В России подорожали сразу четыре модели Kia

Обновлено в 03:17
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