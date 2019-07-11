с чего всё началось

Евросоюз снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых членов его команды. Соответствующее решение принял суд ЕС. В инстанции пришли к такому решению после рассмотрения жалоб бывших чиновников.

Происшествия Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.

Общество К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.

Происшествия ВТБ связал обыски в «Техносерве» с Ананьевым Следственные действия, проводимые в офисах крупного системного агрегатора «Техносерв», связаны с деятельностью предыдущего менеджмента компании во главе с Алексеем Ананьевым, сообщили в пресс-службе банка ВТБ, являющегося акционером компании.

Происшествия В генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах Генеральное консульство России в Салониках подтвердило, что во время урагана на полуострове Халкидики погибли двое россиян.

Энергетика «Нафтогаз» пообещал в июле снизить цены на газ для украинцев Стоимость газа для населения Украины в июле из-за снижения цен на внешнем рынке снизится на 10,4%. Об этом в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил руководитель газового дивизиона группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов.

Политика США ввели санкции против военной контрразведки Венесуэлы Ранее Минфин США ввёл санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра — сына венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Политика Туск прокомментировал распад СССР Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал распад СССР, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.

Политика «Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу "Россия 1" проведет российско-украинский "неполитический" телемост "Надо поговорить" в пятницу, общение будет происходить по скайпу (в программе Skype), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в четверг.

Происшествия Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.

Наука Ученые предложили способ защиты климата Земли Ученые из федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich) подсчитали, что, если высадить 0,9 млрд га деревьев в разных уголках планеты, это может помешать изменению климата Земли.

Наука Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.

Технологии МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру Решение с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.

Авто Bugatti выпустил двухсотый Chiron Авто оснащено 8-литровым бензиновым W16 с четырьмя турбинами мощностью 1 500 л.с. Юбилейный 200-й гиперкар Chiron Sport 110 ans Bugatti, посвященный 110-летию французского бренда, собран для покупателя из Швейцарии и вскоре отправится к нему.

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.

Спорт CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр Апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).

Политика Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Политика Главу Счетной палаты края отправили в отставку Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.