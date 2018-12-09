Политика
Суд ЕС разрешил Британии отказаться от Brexit в одностороннем порядке
Суд ЕС разрешил Британии отказаться от Brexit в одностороннем порядкеRuNews24.ru04:38
Стране разрешили свободно отозвать свое уведомление о намерении выйти из Евросоюза. Если такой отзыв будет принят, то Британия останется в союзе. Ее статус государства-члена не изменится.
RuNews24.ru04:38
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Политика
Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях Brexit.
Обновлено в 09:30
Политика
Блок Пашиняна победил на выборах в Армении
В Армении состоялись досрочные выборы в парламент, по итогам которых блок "Мой шаг" под руководством исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна одержал победу, набрав 70,45% голосов избирателей.
Обновлено в 09:43
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Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией».
Обновлено в 09:50
Политика
В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира
Обновлено в 09:49
Политика
Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции
Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви
Священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) запустили в Facebook флешмоб в ее поддержку.
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Политика
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Власти Европейского союза (ЕС) ввели санкции в отношении девяти человек из-за организации и проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
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Армия и оружие
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Обновлено в 09:46
Политика
Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии
Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей.
Обновлено в 09:41
Политика
Лавров заявил о притеснении русскоязычных граждан за рубежом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ряде стран происходит притеснение русскоязычных граждан.
Обновлено в 09:36
Политика
Путин поддержал идею Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока
Президент Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщают РБК и «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:49
Политика
Путин вошёл в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» Time
В 2017 году журнал Time отдал звание движению «Нарушившие тишину» (Silence Breakers), участники которого первыми рассказали о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 09:44
Политика
Ликвидирован департамент свердловской чиновницы Глацких
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.
Обновлено в 09:25
Политика
Кремль пока не подтверждает назначение Костюкова начальником ГРУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может подтвердить информацию о назначении начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирала Игоря Костюкова.
Обновлено в 09:06
Политика
Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии
Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 09:42