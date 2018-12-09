Политика

Суд ЕС разрешил Британии отказаться от Brexit в одностороннем порядке
RuNews24.ru
04:38

Стране разрешили свободно отозвать свое уведомление о намерении выйти из Евросоюза. Если такой отзыв будет принят, то Британия останется в союзе. Ее статус государства-члена не изменится.
RuNews24.ru04:38

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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
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