Политика
Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Брексита
Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от БрекситаLife.ru05:46
Суд ЕС постановил, что Великобритания может отказаться от Брексита в одностороннем порядке. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на решение суда.
Life.ru05:46
Оценить
12 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика
Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование по условиям Brexit в Палате общин британского парламента, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:00
Политика
Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции
Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:00
Политика
Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе
Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Обновлено в 07:57
Политика
Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении
Избирательный блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна побеждает за явным преимуществом на досрочных парламентских выборах, который были проведены в воскресенье в этой бывшей советской республике.
Обновлено в 07:56
Политика
В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
На Украине засекретили информацию по инциденту в Керченском проливе
Руководство вооруженных сил Украины засекретило данные об отправке кораблей ВМС страны в Керченский пролив 25 ноября, передают "Украинские новости" со ссылкой на ответ командующего военно-морскими силами страны адмирала Игоря Воронченко.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
ДНР: Киев готовит 14 декабря масштабное наступление в Донбассе
Обновлено в 07:59
Политика
Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии
Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин во вторник примет участие в открытии памятника Солженицыну
В сообщении отмечается, что в этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия в Москве памятника писателю Александру Солженицыну.
Обновлено в 07:57
Политика
Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии
Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 07:55
Политика
В Кремле не подтвердили назначения Костюкова начальником ГРУ
В Кремле пока не могут подтвердить назначение первого замначальника Главного управления (ГУ) Генштаба Вооружённых сил РФ вице-адмирала Игоря Костюкова начальником ведомства.
Обновлено в 07:57
Политика
Ликвидирован департамент свердловской чиновницы Глацких
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин встретится с главой «Норникеля» Потаниным
Обновлено в 08:00
Политика
Конференция ООН утвердила соглашение о миграции
Обновлено в 07:36
Политика
Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви
Обновлено в 07:53