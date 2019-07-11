Политика

Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратниковВедомости 10:27

Суд Евросоюза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и нескольких его соратников, следует из сообщения суда.
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с чего всё началось
Суд общей юрисдикции ЕС аннулировал решение Европейского совета по продлению санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения, сообщает
 официальный сайт суда.
РБК09:55

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Санкции против Януковича были незаконны-суд ЕС

Вести.UZ10:20
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Политика

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44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
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Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.
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Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Общество

Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
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Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Политика

США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп

США не отступят от вопроса подсчета американских граждан, проживающих в стране, и отделения их от иностранцев, у которых нет права голосовать на выборах, это необходимо для проведения здравой политики, заявил президент США Дональд Трамп.
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Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
Обновлено в 18:31
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Создатели «Рика и Морти» выберут нового героя мультфильма среди фанатов

Обновлено в 18:22
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

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На конференции в Лондоне учредили международную коалицию и панель экспертов по свободе СМИ

Международная коалиция и панель правовых экспертов по свободе СМИ учреждены на завершившейся в Лондоне в четверг Глобальной конференции по свободе СМИ, сообщает сайт правительства Великобритании.
Обновлено в 17:32
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Обновлено в 15:24
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В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Общество

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Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
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Названа трава, которая лечит более полусотни различных болезней.
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В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
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Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России

В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
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Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

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В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
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Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что бело-голубые подпишут еще два-три новичка до закрытия трансферного окна, причем среди них обязательно будет нападающий.
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Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
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В Судане сообщили о попытке госпереворота

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Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Телеведущая и певица Ольга Бузова примет участие в новой версии шоу «Форд Боярд», премьера которого намечена на осень 2019 года.
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