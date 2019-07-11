Политика

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против ЯнуковичаRT на русском 09:37

В начале марта пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз официально продлил на год санкции в отношении Януковича и 12 человек из его окружения. Европейский союз в 2014 году ввёл санкции против ряда граждан Украины, включая Виктора Януковича, за «нецелевое использование государственных средств».
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с чего всё началось
Суд общей юрисдикции ЕС аннулировал решение Европейского совета по продлению санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения, сообщает
 официальный сайт суда.
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