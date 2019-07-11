с чего всё началось

В начале марта пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз официально продлил на год санкции в отношении Януковича и 12 человек из его окружения. Европейский союз в 2014 году ввёл санкции против ряда граждан Украины, включая Виктора Януковича, за «нецелевое использование государственных средств».

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича

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Игры Мировая премьера: первый показ геймплея Call of Duty: Modern Warfare Через несколько минут, в 20:00 по московскому времени, начнутся четыре трансляции мультиплеерного матча свежей Call of Duty: Modern Warfare в режиме «Перестрелка» (Gunfight), где четыре стримера будут сражаться между собой в битве «два на два».

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