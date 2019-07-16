Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золотеТАСС 05:08

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте. Соответствующее решение распространено во вторник пресс-службой инстанцией.
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Суд Амстердама не смог назвать владельца скифского золота

Взгляд.ру05:17

Суд Амстердама отложил решение по «скифскому золоту» из Крыма еще на 6-9 месяцев

Интерфакс05:39

Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту, по меньшей мере, на полгода

Эхо Москвы06:01

Крым готов предоставить суду подтверждение прав собственности на скифское золото

ТАСС06:09

Крым готов предоставить документы о собственности на скифское золото

РИА Новости05:47

Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота

Коммерсантъ00:35

Суд в Амстердаме отложил решение по делу о скифском золоте

RT на русском05:33
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Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Российским военным запретят рассказывать в интернете о своей службе

Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о своей принадлежности к ВС РФ.
Обновлено в 05:58
Интернет

СКБ-банк внедрил в мобильном приложении технологию распознавания QR-кодов

Наталья Осадчикова, руководитель проектов департамента цифровых технологий СКБ-банка, считает, что возможность получить в рамках одного продукта функции распознавания паспорта РФ, банковских карт, а теперь еще и QR-кодов, дает банку дополнительные преимущества с точки зрения компактности приложения при установке его на телефон.
Обновлено в 05:49
Политика

Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию

Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Пушкашем

В минувшем сезоне Пушкаш на правах аренды выступал за "Палермо" и забил 9 голов в 33 матчах Серии B. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:24
Энергетика

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Обмен пленными состоится в течение месяца - Пристайко

Советники стран, участвующих в переговорах нормандского формата, договорились об обмене пленными в течение месяца.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

Кремль отреагировал на данные о подготовке фейков о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о готовящейся западными спецслужбами масштабной кампании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
Обновлено в 01:49
Политика

Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады

В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Интернет-свидание с девушкой обошлось петербуржцу в 400 тысяч рублей

Петербуржец рассказал, что в этом месте у него было назначено свидание с девушкой, с которой он общался в социальной сети.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Галкин поделился семейным видео из рижского зоопарка

«Невероятные приключения в рижском зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой», - озаглавил шоумен свой ролик.
Обновлено в 05:23
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине

Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине.
Обновлено в 04:25
Политика

Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий

Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено вчера в 07:03
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Беглов назвал приоритеты транспортного узла Петербурга и Ленобласти

Строительство транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти является одним из приоритетов в развитии двух регионов.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Космос

Во льдах Антарктиды обнаружена секретная база инопланетян

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев обнаружил в Антарктиде секретную базу инопланетян.
Обновлено в 03:52
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
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