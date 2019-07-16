Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте. Соответствующее решение распространено во вторник пресс-службой инстанцией.

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

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