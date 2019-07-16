Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золотеТАСС 05:08
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте. Соответствующее решение распространено во вторник пресс-службой инстанцией.
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Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать в интернете о своей службе
Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о своей принадлежности к ВС РФ.
Обновлено в 05:58
Интернет
СКБ-банк внедрил в мобильном приложении технологию распознавания QR-кодов
Наталья Осадчикова, руководитель проектов департамента цифровых технологий СКБ-банка, считает, что возможность получить в рамках одного продукта функции распознавания паспорта РФ, банковских карт, а теперь еще и QR-кодов, дает банку дополнительные преимущества с точки зрения компактности приложения при установке его на телефон.
Обновлено в 05:49
Политика
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Пушкашем
В минувшем сезоне Пушкаш на правах аренды выступал за "Палермо" и забил 9 голов в 33 матчах Серии B. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:24
Энергетика
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Обмен пленными состоится в течение месяца - Пристайко
Советники стран, участвующих в переговорах нормандского формата, договорились об обмене пленными в течение месяца.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Кремль отреагировал на данные о подготовке фейков о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о готовящейся западными спецслужбами масштабной кампании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
Обновлено в 01:49
Политика
Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады
В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Интернет-свидание с девушкой обошлось петербуржцу в 400 тысяч рублей
Петербуржец рассказал, что в этом месте у него было назначено свидание с девушкой, с которой он общался в социальной сети.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным видео из рижского зоопарка
«Невероятные приключения в рижском зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой», - озаглавил шоумен свой ролик.
Обновлено в 05:23
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Футбол
«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине
Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине.
Обновлено в 04:25
Политика
Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий
Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Беглов назвал приоритеты транспортного узла Петербурга и Ленобласти
Строительство транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти является одним из приоритетов в развитии двух регионов.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
Во льдах Антарктиды обнаружена секретная база инопланетян
Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев обнаружил в Антарктиде секретную базу инопланетян.
Обновлено в 03:52
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37