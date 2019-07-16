Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золотуКоммерсантъ 06:30

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте. Участники спора — Украина и Россия — должны предоставить судебной инстанции дополнительную информацию. Окончательное решение суд планирует вынести в течение шести-девяти месяцев.
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Суд Амстердама не смог назвать владельца скифского золота

Взгляд.ру05:17

Эксперт назвал самое разумное решение проблемы со скифским золотом

РИА Новости07:12

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Коммерсантъ06:30

В Крыму отреагировали на решение суда по делу о скифском золоте

RT на русском07:08

Крым готов предоставить суду подтверждение прав собственности на скифское золото

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В Керчи назвали победой промежуточное решение суда по золоту скифов

Интерфакс07:13

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте как минимум на полгода

Эхо Москвы07:01
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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество

Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

Новый экзамен для выпускников — ЕГЭ по экологии — предлагает ввести Общественный совет Минприроды.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском

В Ростовской области фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в аварию.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Дело водителя, сбившего пешеходов на Фурманова, направили в суд

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве сотрудницы Мариинки

Обновлено в 07:10
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Политика

Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»

Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 06:47
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за услуги ЖКХ.
Обновлено в 07:17
Политика

Дума приняла во втором чтении закон о шпионских гаджетах

Госдума во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении пакет законопроектов о шпионских приборах.
Обновлено в 07:19
Общество

На центральную Россию надвигаются грозовые дожди

На юго-западе Центрального федерального округе формируется циклон, который принесет с собой грозовые дожди.
Обновлено в 02:19
Политика

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров и предоставления следователям доступа к банковской тайне россиян на стадии доследственных проверок.
Обновлено в 07:45
Политика

У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
Обновлено в 07:41
Общество

Умерла актриса Театра Российской армии Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова скончалась в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Обновлено в 04:20
Космос

Астероид Рюгу преподнес сюрприз

Ученые установили, как выглядит околоземной астероид Рюгу изнутри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.
Обновлено в 07:29
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

Обновлено в 06:37
Политика

Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала

Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Политика

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Политика

Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Обновлено в 06:08
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В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
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