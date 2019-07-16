Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте. Участники спора — Украина и Россия — должны предоставить судебной инстанции дополнительную информацию. Окончательное решение суд планирует вынести в течение шести-девяти месяцев.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Общество Россияне увидят лунное затмение Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.

Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Политика В Раде предложили отменить закон о госязыке Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.

Общество К 500-летию Тульского кремля благоустроят девять малых городов Девять малых исторических городов Тульской области будут благоустроены в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как образования первой засечной черты.

Происшествия Посетители зоопарка закидали панду камнями В одном из пекинских зоопарков панду по кличке Мэнда закидали камнями.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Политика Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кино Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках 47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.

Политика Любовь Соболь не пустили на выборы в Мосгордуму Избирательная комиссия округа №43 отказалась регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу политика Алексея Навального Любовь Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Политика Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.

Космос Астероид Рюгу преподнес сюрприз Ученые установили, как выглядит околоземной астероид Рюгу изнутри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

Политика Небензя призвал ООН дать оценку украинскому закону о госязыке Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя призвал ООН дать оценку украинскому закону о госязыке.

Космос В «Роскосмосе» назвали причину переноса пуска ракеты «Протон-М» Пуск ракет-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» был перенесен с 12 на 13 июля в связи с негерметичностью трубопровода на второй ступени ракеты.

Политика Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу «Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.

Хоккей Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо» Нападающий Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо», информирует официальный сайт бело-голубой команды.

Политика Представители Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко поделился, что украинский лидер собирается провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.