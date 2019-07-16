Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золотуКоммерсантъ 06:30
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте. Участники спора — Украина и Россия — должны предоставить судебной инстанции дополнительную информацию. Окончательное решение суд планирует вынести в течение шести-девяти месяцев.
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
В Раде предложили отменить закон о госязыке
Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Общество
К 500-летию Тульского кремля благоустроят девять малых городов
Девять малых исторических городов Тульской области будут благоустроены в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как образования первой засечной черты.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Посетители зоопарка закидали панду камнями
В одном из пекинских зоопарков панду по кличке Мэнда закидали камнями.
Обновлено в 07:53
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Космос
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну
Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:16
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Кино
Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках
47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Политика
Любовь Соболь не пустили на выборы в Мосгордуму
Избирательная комиссия округа №43 отказалась регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу политика Алексея Навального Любовь Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:13
Политика
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ
Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.
Обновлено в 10:59
Космос
Астероид Рюгу преподнес сюрприз
Ученые установили, как выглядит околоземной астероид Рюгу изнутри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.
Обновлено в 07:29
Политика
Небензя призвал ООН дать оценку украинскому закону о госязыке
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя призвал ООН дать оценку украинскому закону о госязыке.
Обновлено в 11:11
Космос
В «Роскосмосе» назвали причину переноса пуска ракеты «Протон-М»
Пуск ракет-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» был перенесен с 12 на 13 июля в связи с негерметичностью трубопровода на второй ступени ракеты.
Обновлено в 11:29
Политика
Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу
«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено в 08:35
Космос
Комиссия за 11 месяцев не смогла найти просверлившего корабль «Союз»
В середине сентября Роскосмос сформировал специальную комиссию, чтобы найти виновного.
Обновлено в 11:16
Хоккей
Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо»
Нападающий Игорь Полыгалов перешёл в московское «Динамо», информирует официальный сайт бело-голубой команды.
Обновлено в 12:17
Политика
Представители Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным
Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко поделился, что украинский лидер собирается провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Авто
Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах РФ
Обновлено в 01:20
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51