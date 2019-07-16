Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.

Гаджеты У NVIDIA пока нет планов по выпуску GeForce RTX 2080 Ti SUPER Представитель сайта TweakTown в ходе презентации линейки GeForce RTX SUPER спросил у вице-президента NVIDIA Джеффа Фишера, стоит ли ждать появления модели Ti SUPER.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

Авто Появились первые фото салона новой Skoda Octavia Первые шпионские фото интерьера салона новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал в Сети портал Motor1.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Космос Уфологи: в Антарктиде обнаружена секретная база инопланетян Секретную базу на Антарктиде обнаружил уфолог Алан Дикли, пишет «Южный Федеральный».

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места комплексов С-400 Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.

Общество Медведев оценил ход благоустройства Тулы Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.

Происшествия В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Кино Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках 47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.

Политика Украина анонсировала обмен пленными с Россией По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Происшествия В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.

Гаджеты Новый Apple MacBook Air получил SSD-накопитель с меньшей скоростью Предыдущий Apple MacBook Air с SSD на 256 ГБ демонстрировал скорость чтения на уровне 2 ГБ/с, а записи – 0,9 ГБ/с, тогда как новый на 35% меньше – 1,3 ГБ/с и 1 ГБ/с соответственно.

Происшествия Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.

Политика Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.