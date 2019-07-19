Политика
Суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»Наша версия 08:40
Апелляционным судом Амстердама была отклонена жалоба «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения, которое было ранее принято Стокгольмским арбитражем по спору с «Нафтогазом».
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Суды в Амстердаме и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» а рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».Полит.ру07:54
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