с чего всё началось

Апелляционным судом Амстердама была отклонена жалоба «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения, которое было ранее принято Стокгольмским арбитражем по спору с «Нафтогазом».

Суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Армия и оружие Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Армия и оружие ВСУ показали видео провокационного удара по НМ ДНР "Слепой" обстрел территории ДНР осуществляется ночью, причём боевая машина ВСУ тут же покидает позицию.

Политика В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Политика Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.

Футбол Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.

Политика Путин и Медведчук встретились накануне выборов в Украине Российский президент Владимир Путин и глава украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук встретились за 3 дня до выборов в Верховную раду Украины.

Происшествия СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Общество Россия начала экспорт пряников в Китай Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.

Технологии Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.

Политика Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о фактическом отсутствии изменений на Украине после президентских выборов.

Происшествия Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе, который находится в китайской провинции Хэнань.

Политика США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы» Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Происшествия Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.

Происшествия В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.

Происшествия Подросток угнал два самолета в Китае Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.

Политика Генеральный директор «Рустави 2» уволен Новый владелец грузинского телеканала «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию.

Здоровье Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.

Футбол Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.