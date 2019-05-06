Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru вчера в 16:30
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено 05 мая в 18:14
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета рассказала об аварии
Бортпроводница Татьяна Касаткина, которая летела в потерпевшем аварию в московском аэропорту Шереметьево пассажирском самолете Sukhoi Superjet-100, рассказала о некоторых обстоятельствах катастрофы.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Правила идентификации пользователей мессенджеров изменились
В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Процедура займёт не более 20 минут.
Обновлено 05 мая в 05:55
Культура
В реанимацию попал экс-министр связи Якутии Александр Борисов
В реанимационное отделение РБ №2 госпитализирован бывший министр связи республики Александр Борисов.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Кино
Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 05:19
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли
В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
США отзывают своего посла с Украины
Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Вступил в силу Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке
Как сообщает Роспотребнадзор, 7 мая 2019 года вступили в силу Базовые стандарты (БС) защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей страховых услуг и совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт
В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье
Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Так лечатся сами врачи: 7 способов снизить риск возникновения рака
Кстати, исследования показали, что люди, ежедневно употребляющие этот препарат в течение года, снизили риск этой болезни более чем на 30%.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено вчера в 18:39
Здоровье
В России запускают новый способ лечения пациентов с диабетом и язвой желудка
Пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями ждут диспансеризации по 2-3 раза в год Министерство здравоохранения России расширило перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых больной должен находиться под постоянным контролем врача.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено вчера в 18:04
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено вчера в 07:51
Транспорт
В центре Екатеринбурга 7 мая пройдёт заключительная репетиция парада
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Генпрокурор заявил о пяти жертвах протестов в Венесуэле
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 14:34
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36