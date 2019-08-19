Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева будут рассмотрены 6 сентября", - сказали в суде.

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

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