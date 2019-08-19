В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО). Заседание по трем делам состоится в 09:00.

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО

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