Происшествия
Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и МамаеваГазета.Ru 03:52
Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском СИЗО по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы. В отношении футболистов возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
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Шоу-бизнес
Меган Маркл уже запланировала, когда выйдет из декрета
Обновлено в 02:06
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Авто
СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка
Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев ждет новый хит Ани Лорак
Исполнительница Ани Лорак недавно анонсировала выход новой композиции, над записью которой она сейчас упорно трудится.
Обновлено в 03:07
Наука
Ученые выяснили, как помочь восстановлению печени
Способность печени восстанавливаться изучили ученые из Мичиганского университета.
Обновлено 23 марта в 15:43
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Баскетбол
Трей Янг и Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели в НБА
Разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Политика
Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что ЛАГ считает признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами нарушением международного права.
Обновлено вчера в 15:18
Здоровье
Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой
40-летняя жительница США получила инсульт во время занятий йогой.
Обновлено вчера в 10:17
Авто
Опубликовано первое фото Skoda Scala Scout
В Сети опубликовано первое фото внедорожной версии Skoda Scala – с приставкой в названии Scout.
Обновлено в 00:11
Футбол
Роналду назвал сроки восстановления после травмы
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы
Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Саутгейт призвал наказать команду Черногории за проявление расизма
Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт призвал подвергнуть команду Черногории санкциям за проявление расизма во время матча отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:13
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Гаджеты
Apple представила собственный видеосервис с сериалами и шоу
Обновлено в 03:24
Важное за сутки
Определены лучшие средства для мытья пола
Эксперты «Росконтроля» провели исследование жидкостей для мытья пола. Сообщается, что изучалась продукция, доступная на прилавках России.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора, сообщает Ура.ру со ссылкой на ее страницу в Инстаграм.
Обновлено в 03:13