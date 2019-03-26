Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и МамаеваРИА Новости 03:30

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное судебное заседание назначено на 3 апреля", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.
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Названа дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

РЕН ТВ04:05

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новости03:30

Суд назначил дату слушаний по делу футболистов Кокорина и Мамаева

РБК03:56

Суд по делу Мамаева и Кокорина начнётся 3 апреля

RT на русском03:26

Слушания по делу Кокорина и Мамаева начнутся 3-го апреля

Спорт-Экспресс03:42

Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы

ТАССвчера в 10:57

Дело Павла Мамаева и Александра Кокорина направлено в суд

Интерфаксвчера в 03:56
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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