Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и МамаеваРИА Новости 03:30

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное судебное заседание назначено на 3 апреля", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

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