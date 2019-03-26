Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и МамаеваРИА Новости 03:30
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное судебное заседание назначено на 3 апреля", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.
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Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Песков ответил на вопрос о «китовой тюрьме» в Приморье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с "китовой тюрьмой" в Приморье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:39
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Политика
Канада предоставила статус беженцев укрывавшей Сноудена семье
Обновлено вчера в 23:50
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика
Подачу электроэнергии восстановили в Венесуэле
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Политика
Лавров понадеялся на торжество здравого смысла в отношениях РФ и США
В Москве надеются, что в отношениях России и США здравый смысл восторжествует.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Москве школьница ранила одноклассницу ножом
В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Военные грузовики армии США столкнулись на юге Польши
Три военных грузовика, которые принадлежат американской армии, во вторник, 26 марта, столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве, передает RMF FM.
Обновлено в 05:26
Политика
Расследование комиссии Мюллера не подтвердило сговор Трампа с Россией
Длившееся около двух лет в США расследование, касавшееся предполагаемых связей штаба Трампа во время президентских выборов 2016 года с Россией, не выявило признаков такого сговора.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:18
Общество
Алексей Текслер оценил состояние Челябинска на «двойку»
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оценил состояние регионального центра на «что-то около двойки» (по пятибалльной шкале).
Обновлено вчера в 10:24
Наука
Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»
Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Финансы
Рубль растёт в начале торгов к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 26 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:03
Общество
Рынок интернета вещей в Китае в 2018 году вырос на 72,9%
В 2018 году рынок интернета вещей в Китае вырос на 72,9%, говорится в докладе министерства промышленности и информатизации КНР.
Обновлено в 05:17
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Финансы
ЦБ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк в 2015 году.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Алекса Родригеса обвинили в новом обмане Дженнифер Лопес
Счастье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса может стать не таким безоблачным, как это казалось поклонникам в день, когда известный бейсболист предложил певице свою руку, сердце и помолвочное кольцо за 4,5 миллиона долларов.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Компания Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card, которая выйдет летом и будет работать только в США.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Петербург и Магаданская область попали в пятерку регионов с самым занятым населением с результатами 73,7% и 73% соответственно.
Обновлено в 00:56
Экономика
Россиянам пообещали пенсионные доплаты
Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста
Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком
Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Общество
Власти Москвы достроят пять проблемных жилых комплексов
Обновлено в 03:03
Футбол
Саутгейт призвал наказать сборную Черногории за проявление расизма
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал наказать команду Черногории за проявление расизма во время матча отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:55
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25