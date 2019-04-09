Недвижимость

Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабминеИзвестия вчера в 18:07

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».
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СМИ: В правительстве России начали разработку программы поддержки ИЖС

RT на русском05:37

Кабмин предложил субсидировать ипотеку на частные дома

РБК04:52

Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине

Известиявчера в 18:07

Власти разработают меры поддержки ипотеки на частные жилые дома

РЕН ТВвчера в 19:40

Кабмин предложил субсидировать ипотеку на частные дома

News.ruвчера в 19:37

Ипотека на частные дома может подешеветь

Комсомольская правда03:59

Эксперты: меры поддержки частного домостроения помогут выполнить показатели нацпроекта

ТАССвчера в 10:29
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Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Технологии

Уникальную коляску-вездеход для инвалидов разработали в Новосибирске

Обновлено в 05:57
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Обновлено в 02:27
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Театры

Актера Сухорукова выписали из больницы

Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Авто

В Сети появились первые «живые» фотографии самого доступного BMW

Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию

Операционная система Windows 10 начиная с обновления 1809 по умолчанию позволяет пользователям извлечь из устройств USB- или Thunderbolt-накопитель без использования функции безопасного извлечения, следует из сообщения в разделе техподдержки Microsoft.
Обновлено в 04:49
Космос

Ученые предложили исследовать фекалии астронавтов на Луне

Известный американский астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший в 1969 году на поверхность Луны, отреагировал на необычный призыв - вернуть с поверхности спутника фекалии, оставленные там участниками американских экспедиций.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес

По стопам мамы: 14-летняя дочь Моники Беллуччи стала моделью

Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Авто

Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue

Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Наука

Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости

Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

На автобус с пассажирами в Новосибирске упала бетонная плита

Бетонная плита с длинномера упала на пассажирский автобус, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть, сообщает паблик «АСТ-54».
Обновлено в 00:51
Политика

Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Террористы-смертники атаковали позиции сирийской армии в Хаме

Обновлено в 02:58
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Политика

В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Политика

Лавров заявил, что Россия никому не угрожает в Арктике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия занимается обеспечением собственной безопасности в Арктике и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 05:04
Политика

Скабеева прокомментировала ругань депутатов Украины и Германии в ПАСЕ

Напомним, что член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на грубые ругательства со стороны немецких коллег.
Обновлено в 05:24
Экономика

Китай хочет запретить майнинг биткоина

В Китае могут запретить майнинг криптовалют и продажу соответствующего оборудования.
Обновлено в 03:10
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Экономика

Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.
Обновлено в 05:20
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