Недвижимость
Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабминеИзвестия вчера в 18:07
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».
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