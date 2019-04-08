Недвижимость
Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабминеИзвестия вчера в 18:07
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».
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В Краснодарском крае к 2024 году планируют строить по 7 миллионов «квадратов» жилья в год
Кубанские новостивчера в 04:53
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Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой
Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Политика
Порошенко извинился за лозунг про Путина
Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Галина Боб представила весенний образ
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб порадовала поклонников новым образом. Приход весны актриса отметила переменами во внешности.
Обновлено в 01:57
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску
Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Авто
Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф
Что касается автоконцерна FCA, то средний показатель всего принадлежащего им автопарка составляет в среднем 123 г/км, и этот показатель способен хорошо подпортить производителю жизнь, ведь другие автогиганты держат уровень выброса в среднем 120,5 г/км. И если FCA к 2021 году не сможет качественно этот показатель снизить — то ее ждет штраф в размере 2,2 млрд долларов.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Радий Хабиров: В 2018 году экономика Башкирии выросла на один процент
ВРП Башкирии в 2018 году достиг почти полутора триллионов рублей, что на 1% больше, по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 01:12
Происшествия
На Комендантском преступник с ножом не смог отобрать у девочки телефон
Неизвестный преступник, угрожая ножом, напал на девочку 17 лет.
Обновлено в 02:19
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ
Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Авто
Компания Ford представила в Амстердаме электрический фургон Transit
Американская компания Ford официально представила в Амстердаме новую модификацию электрического фургона Ford Transit.
Обновлено в 01:26
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Американский военный катер на подводных крыльях впервые попал на видео
Отделение Кардерок (Carderock) центра боевого применения надводных сил ВМС США выпустило очередную видеоподборку, куда попал новейший военный катер на подводных крыльях.
Обновлено в 02:41
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре
Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.
Обновлено в 02:10
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Примерно столько же господин Кудрявцев заплатил за «Ведомости» в 2015 году с учетом долга и журнального бизнеса, который теперь намерен сохранить.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
ГИБДД хочет получить полномочия для внеплановых проверок в автошколах
Госавтоинспекция собирается в перспективе получить полномочия по контролю за состоянием учебно-материальной базы автомобильных школ, в том числе в виде внезапных проверок.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Путешествия
Россиян выгнали из самолёта в Испании из-за ветрянки у детей
Семья туристов из Татарстана не смогла покинут Испанию на самолёте из-за ветрянки у детей. Россияне возвращались домой с острова Тенерифе.
Обновлено в 00:19